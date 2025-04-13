Ziraat Bankkart, Arkas Spor karşısında seride 1-0 öne geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ziraat Bankkart, Arkas Spor karşısında seride 1-0 öne geçti
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13 Nisan 2025 17:29
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Başkent ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. 

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Faik Samet Güneş, Stern)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Setler: 25-27, 25-19, 29-27, 25-19

Süre: 119 dakika

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