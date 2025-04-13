Ziraat Bankkart, Arkas Spor karşısında seride 1-0 öne geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-1 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Başkent ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Faik Samet Güneş, Stern)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)
Setler: 25-27, 25-19, 29-27, 25-19
Süre: 119 dakika
Başkent ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Faik Samet Güneş, Stern)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)
Setler: 25-27, 25-19, 29-27, 25-19
Süre: 119 dakika