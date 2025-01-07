New Orelans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın, bu hafta hamstring sakatlığından dönme şansına sahip olduğu bildirildi.



Koç Willie Green, iki ay boyunca hamstring sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalan Williamson'ın bu hafta sahalara dönme fırsatına sahip olduğunu söyledi.



New Orleans, bu haftaki takviminde sırayla bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı, Çarşamba günü Portland Trail Blazers'a karşı, Cuma günü Philadelphia 76ers'a karşı ve Pazar günü ise Boston Celtics'e karşı oynayacak.



Bu sezon sakatlığı sebebiyle yalnızca altı maçta forma giyebilen Williamson, ortalama 22,7 sayı, 8.0 ribaund ve 5.3 asistle oynamıştı.



