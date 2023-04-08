New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın play-in turnuvasında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.



Pelicans Perşembe günü, Williamson'ın hamstring sakatlığı nedeniyle rehabilitasyonuna devam ettiğini duyurmuş, ancak herhangi bir dönüş tarihi vermemişti.



Batı Konferansı'nda halen ilk altı takım arasına girme şansı olan Pelicans, şu anda sekizinci sırada yer alıyor ve sezonu bu şekilde tamamladığı takdirde, ilk play-in maçında yedinci sırayı yakalamak için mücadele edecek.



Pelicans bu maçı kaybettiği takdirde, sekizinci sıradan playofflara dahil olmak için ikinci bir şansa daha sahip olacak.



Bu sezon sadece 29 maçta forma giyebilen Zion, hamstring sakatlığı nedeniyle 2 Ocak'tan beri kadro dışındaydı. Genel olarak ise Williamson, NBA kariyerinin ilk dört sezonunda sadece 114 maçta forma giyebilmiş durumda.





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