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Zion başparmağından sakatlandı, "bir süre" oynamayabilir!

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın dün gece Boston Celtics'e karşı başparmağının burkulduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın dün gece Boston Celtics'e karşı başparmağının burkulduğu bildirildi.

Pelicans'ın başlangıçta Zion'ın birkaç hafta kaçırmak zorunda kalacağından endişelendiği, lakin ESPN'den Adrian Lopez'e göre genç yıldızın, "çok fazla süre kaçırmayacağından" ötürü büyük bir korku oluşmadığı kaydedildi.

Bu sezon oynadığı 44 maçta Zion, %62.4 şut isabetiyle 26 sayının üzerinde bir ortalamaya sahip.

Pelicans, Batı Konferansı'nda 10'uncu sırada yer alan Golden State Warriors'ın sadece bir buçuk maç gerisinde olduğu için, sezon sonunda play-in turnuvası için yarışıyor.


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