Zinedine Zidane'dan 150M euro'luk teklife ret

Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuyken tecrübeli teknik adam için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Zinedine Zidane'a 2 yıl için 150 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Haberde, bu büyük teklife rağmen Zinadine Zidane'ın Al Nassr yönetimine teşekkür edip teklifi reddetiği yazıldı.
5 BÜYÜK LİGDE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Zinedine Zidane'ın, Al Nassr tarafından kendisine sunulan teklifi reddetmesindeki en büyük sebebin, 5 büyük ligde kariyerine devam etmek istemesi olarak belirtildi. Ayrıca haberde, Zidane'ın Avrupa'dan teklif alacağı konusunda kendisine güvendiğine yer verildi.
Zinedine Zidane, son olarak 2021 yılında Real Madrid'de görev yapmıştı.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Zinedine Zidane'a 2 yıl için 150 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Haberde, bu büyük teklife rağmen Zinadine Zidane'ın Al Nassr yönetimine teşekkür edip teklifi reddetiği yazıldı.
5 BÜYÜK LİGDE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Zinedine Zidane'ın, Al Nassr tarafından kendisine sunulan teklifi reddetmesindeki en büyük sebebin, 5 büyük ligde kariyerine devam etmek istemesi olarak belirtildi. Ayrıca haberde, Zidane'ın Avrupa'dan teklif alacağı konusunda kendisine güvendiğine yer verildi.
Zinedine Zidane, son olarak 2021 yılında Real Madrid'de görev yapmıştı.