Zidane: 'Yenildik diye tüm sezonu bırakalım mı?'

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Athletic Bilbao'ya kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.



Maça kötü başlamalarının sonucu olarak Süper Kupa finaline yükselemediklerini söyleyen Zidane, çalışmaya devam edip önlerindeki maçları kazanmak istediklerini söyledi. Zidane açıklamasında, "Bu yenilginin sonuçları ne mi olur? Tabii ki çalışmaya ve maç kazanmaya devam edeceğiz. Ne yapalım, bütün sezonu tamamen bırakalım mı?" diyerek takımın en az hasarla bu yenilgiyi unutması gerektiğinin altını çizdi.



Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao, Süper Kupa finalinde Barcelona ile 17 Temmuz tarihinde kozlarını paylaşacak.



