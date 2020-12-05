İspanya La Liga'nın 11. haftasındaki kritik maçta Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı ve teknik direktör Zinedine Zidane rahat bir nefes aldı.



Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 55. dakikada kaleci Bono'nun topu kontrol etmek isterken kendi kalesine doğru topu sektirmesinin ardından geldi.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Real Madrid puanını 20 yaparken, 3 maç sonra yenilen Sevilla 16 puanda kaldı.



La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile derbiye çıkacakken, Sevilla ise deplasmanda Getafe'ye konuk olacak.



*MAÇ SONU NOTLARI



-Sevilla ile Real Madrid arasındaki son 31 maçta beraberlik çıkmadı.



- La Liga'da üç maç sonra kazanan Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı.



-Sevilla, sahasında oynadığı son 16 maçtaki 2. yenilgisini aldı.



