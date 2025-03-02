Zeren Spor, zorlu maçta Aydın BŞB'yi geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Zeren Spor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeren Spor, zorlu maçta Aydın BŞB'yi geçti
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02 Mart 2025 21:30
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Zeren Spor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım

Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Kochurina, Yasemin Şahin, Fabris)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Johnson, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy)

Setler: 25-22, 17-25, 23-25, 25-22, 15-13

Süre: 136 dakika

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