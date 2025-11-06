06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-056'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-154'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-050'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-251'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-053'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-052'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-055'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
2-054'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
1-056'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-256'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-051'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-055'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-256'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-156'

Zeki Yavru'dan Milli takım açıklaması!

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Hamrun Spartans maçı sonrası konuştu.

06 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Yavru'dan Milli takım açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Hamrun Spartans karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE DE KAZANIRSA 3'TE 3 OLUR"  

Türk takımlarının Avrupa'daki yükselişini vurgulayan Yavru, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Çok mutluyuz. 2'de 2 gidiyor Türk takımları bu hafta. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 3'te 3 yapıp milletimizi iyice gururlandırırız. Türk futbolunu ileriye taşımak için büyük adımlar atarız. Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz."



"HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Hamrun deplasmanının sanıldığı kadar rahat bir karşılaşma olmadığını belirten deneyimli futbolcu: 

"Bu maçların atmosferi farklı. Herkesin kolay görebileceği bir maçtı belki ama futbolda hiçbir maç kolay değil. Bunun bilincindeydik ve böyle hazırlandık. Güzel bir galibiyet oldu."

TARAFTAR AÇIKLAMASI

Taraftar desteğinin önemine de değinen Yavru:

"Taraftarımızın sayısı bugün fazlaydı. Bizi mükemmel desteklediler."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli formayı giymenin her futbolcunun hayali olduğunu söyleyen Zeki Yavru, Samsunspor'dan bir oyuncunun artık A Milli Takım'da görülmesi gerektiğini dile getirdi:

"Her Türk insanının hayali Milli formayı giymektir. Yetkililerin tercihidir, olur olmaz buna saygı duyarız. Ama Samsunspor'dan birini milli takımda görmek istiyoruz. Geçen seneki başarımız, bu sene yaptıklarımızla bunu hak ettik. Ben veya bir başkası, buradan biri layık görülür."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
