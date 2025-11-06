Zeki Yavru'dan Milli takım açıklaması!

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Hamrun Spartans karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE DE KAZANIRSA 3'TE 3 OLUR"



Türk takımlarının Avrupa'daki yükselişini vurgulayan Yavru, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Çok mutluyuz. 2'de 2 gidiyor Türk takımları bu hafta. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 3'te 3 yapıp milletimizi iyice gururlandırırız. Türk futbolunu ileriye taşımak için büyük adımlar atarız. Fenerbahçe'ye de başarılar dileriz."

