Zeki Yavru: 'Bilerek vurmadım'

Zeki Yavru, Serdar Dursun'un sakatlandığı pozisyonla ile ilgili konuştu.



Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, Serdar Dursun'a bilerek vurmadığını söyledi.



Karadeniz ekibinde fırma giyen Zeki Yavru, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Serdar Dursun'u görmedim. Bilerek vurmadım. Geçmiş olsun için arayacağım. Dirsek atmadım. Kafalarımız çarpıştı. Tamamen şanssız bir an oldu." ifadelerini kullandı.





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