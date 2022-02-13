Zeki Yavru: "Bilerek vurmadım"

Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor'da forma giyen Zeki Yavru, Serdar Dursun ile girdiği ikili mücadelede kafalarının çarpıştığını, oyuncuya dirsek atmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zeki Yavru: 'Bilerek vurmadım'
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13 Şubat 2022 00:57
Zeki Yavru, Serdar Dursun'un sakatlandığı pozisyonla ile ilgili konuştu. 

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, Serdar Dursun'a bilerek vurmadığını söyledi.

Karadeniz ekibinde fırma giyen Zeki Yavru, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Serdar Dursun'u görmedim. Bilerek vurmadım. Geçmiş olsun için arayacağım. Dirsek atmadım. Kafalarımız çarpıştı. Tamamen şanssız bir an oldu." ifadelerini kullandı.

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