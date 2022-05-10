Zehra Güneş: 'Ölmemek için sahaya çıktık'

VakıfBank'ın, 2-0 geriden gelip Fenerbahçe Opet'i mağlup ettiği karşılaşma sonrası Zehra Güneş açıklamalarda bulundu.



Zehra Güneş sahada çok iyi bir atmosfer ve voleybol olduğunu kaydederek, "2-0'dan çok iyi döndük. Biz VakıfBank'ız, pes etmeyi sevmiyoruz. Mutluyum, evimizde oynayacağımız beşinci maça taraftarlarımızı bekliyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur." şeklinde görüş belirtti.



Milli voleybolcu, maç sırasında motivasyonlarını nasıl koruduklarıyla ilgili soruya, "Guidetti maçtan önce 'kazanmak için değil, ölmemek için sahaya çıkıyoruz' dedi. Biz de bu mantalite ile oynadık. 2-0 gerideyken bile sahada yaptığımız her hareketle birbirimize güç vermeye devam ettik. Böyle dönebildik." yanıtını verdi.





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