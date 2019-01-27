'Zaza'yı transfer edersek, Gomis'i unutturur'

Ocak ayı transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala hala golcü transferinin gerçekleştiremeyen G.Saray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Torino'nun 27 yaşındaki İtalyan golcüsü Simone Zaza için kolları sıvadı.Torino'ya sezon başında Valencia'dan kiralanan ancak ilk 11'e girmekte zorlanan Zaza, 18 maçta 1 gol-4 asist üretti. İtalyanlar, oyuncunun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyince, menajerler G.Saray'ın kapısını çaldı.Sarı-Kırmızılılar Zaza'yı geçen sezon da istemişti ancak maliyeti yüksek olduğu için Bafetimbi Gomis gelmişti. Kariyerinde Juventus, West Ham United ve Valencia gibi devlerin yanı sıra İtalya Milli Takımı da bulunan Zaza, G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor. Tapusu Valencia'da bulunan yıldız golcü için istenen bonservis bedeli 10 milyon euro… Tetteh için Sparta Prag'a 7.5 milyon euro veren ancak transferi bitiremeyen Cim Bom, bu transferi 9 milyon euroya bitirmek istiyor.Fatih Terim'in de çok istediği Zaza için G.Saraylı yöneticiler şu şekilde görüş belirtti: "Kadro derinliğimiz zayıf ama ligin en kaliteli ilk 11'i bizde… Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Zaza daha önce de ilgilendiğimiz ama şartlar oluşmayınca vazgeçtiğimiz bir isim. Bu kez transferin önü açık... Son vuruşu üst düzey, bitiriciliği yüksek bir isim transfer etmek istiyorduk. Zaza taraftarımıza Bafetimbi Gomis'i unutturacak çapta bir golcü."Valencia ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaza için bugüne kadar toplam 69 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken ve 15 milyon euroya Juventus'a transfer olan Zaza, ertesi sezon Premier Lig'e kiralanmış, sezon sonu ise soluğu İspanya'da almıştı. La Liga'da 2017-18 sezonuna 10 maçta 9 golle baş- layan gol makinesi, teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle devamını getirememişti.