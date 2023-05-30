Zaniolo'yu öve öve bitiremedi!

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo adından söz ettirmeye devam ediyor. Juventus ve Milan'ın eski yıldızı Dario Bonetti, başarılı oyuncuyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Zaniolo'yu öve öve bitiremedi!
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30 Mayıs 2023 10:35
Bir dönem Juventus ve Milan formaları giyen Dario Bonetti, Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Takvim'in aktardığı habere göre Bonetti, "Zaniolo'yu transfer etmek bir kumar olur mu?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi: ''Gerçekten de ne büyük bir kumar! Onu hemen alırdım. Çünkü Zaniolo saf bir yetenek. Güçlü, hızlı ve artık çocuk değil. Transfer etmek mükemmel olurdu.''

İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın Zaniolo için rekabet halinde olduğunu ve oyuncunun transferini 30-35 milyon euro bedel karşılığında bitirmeyi hedeflediğini yazmıştı.

Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 3 gol kaydetti.

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