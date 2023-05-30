Zaniolo'yu öve öve bitiremedi!

Bir dönem Juventus ve Milan formaları giyen Dario Bonetti, Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Takvim'in aktardığı habere göre Bonetti, "Zaniolo'yu transfer etmek bir kumar olur mu?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi: ''Gerçekten de ne büyük bir kumar! Onu hemen alırdım. Çünkü Zaniolo saf bir yetenek. Güçlü, hızlı ve artık çocuk değil. Transfer etmek mükemmel olurdu.''
İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın Zaniolo için rekabet halinde olduğunu ve oyuncunun transferini 30-35 milyon euro bedel karşılığında bitirmeyi hedeflediğini yazmıştı.
Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 3 gol kaydetti.
Takvim'in aktardığı habere göre Bonetti, "Zaniolo'yu transfer etmek bir kumar olur mu?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi: ''Gerçekten de ne büyük bir kumar! Onu hemen alırdım. Çünkü Zaniolo saf bir yetenek. Güçlü, hızlı ve artık çocuk değil. Transfer etmek mükemmel olurdu.''
İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın Zaniolo için rekabet halinde olduğunu ve oyuncunun transferini 30-35 milyon euro bedel karşılığında bitirmeyi hedeflediğini yazmıştı.
Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 3 gol kaydetti.