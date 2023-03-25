Zaniolo: 'Doğru bir karar verdim'

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinden dolayı son derece memnun.



Yakın çevresiyle sürekli iletişim halinde olan Nicolo Zaniolo Galatasaray'daki günlerini değerlendirirken, "Burada beklediğimden daha iyisini buldum. Gerçekten çok mutluyum ve sadece futbola odaklanabiliyorum. Kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım" sözlerini kullandı.



Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla yeteneklerini tekrar kanıtlayıp, İtalya Milli Takımı'na dönmek istiyor.



Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna giren Zaniolo, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golü atmıştı.





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