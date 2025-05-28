Zaniolo'dan bir açıklama daha: 'Tokat, yumruk atmadım!'

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın ara transferde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Roma-Fiorentina U20 maçındaki olaylarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Zaniolo, İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a verdiği röportajda hakkındaki iddiaları redderken yumruk atmadığını ve sadece sözlü bir tartışma yaşandığını söyledi.
İtalyan yıldız, "Kimseye yumruk atmadım! Tuvalette gitmek istedim ve en yakın olan Roma soyunma odasındaydı, içeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek izin verdiler. Çocukların yanından geçtiğimde onları tebrik ettim ve 'Aferin' dedim. Tuvaletten çıktığımda çocuklarda biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona benden bahsedip bahsetmediğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım. Gerçeklerin anlatılanlardan çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum." dedi.
Zaniolo, "Ellerimi hiç kaldırmadım, tokat ve yumruk falan yoktu. Tekrar ediyorum, bir hata yaptığımda bunun sorumluluğunu üstleniyorum ama bu sefer değil. Ve vicdanım rahat olduğu için federal savcıyla veya söz konusu çocukla konuşmakta sorun yaşamam. Çünkü tonu pek hoş değildi, sadece omzuna elimi koydum." açıklamasını yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı, 25 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlattı.
MEN TEHLİKESİ
İtalyan basınındaki haberde, Zaniolo'nun olayıyla ilgili sorgulamaların hemen başlayacağı belirtildi. Zaniolo'nun hakkındaki olayla ilgili suçlu bulunması durumunda çok ağır bir men cezası alabileceği kaydedildi.
Zaniolo, İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a verdiği röportajda hakkındaki iddiaları redderken yumruk atmadığını ve sadece sözlü bir tartışma yaşandığını söyledi.
İtalyan yıldız, "Kimseye yumruk atmadım! Tuvalette gitmek istedim ve en yakın olan Roma soyunma odasındaydı, içeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek izin verdiler. Çocukların yanından geçtiğimde onları tebrik ettim ve 'Aferin' dedim. Tuvaletten çıktığımda çocuklarda biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona benden bahsedip bahsetmediğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım. Gerçeklerin anlatılanlardan çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum." dedi.
Zaniolo, "Ellerimi hiç kaldırmadım, tokat ve yumruk falan yoktu. Tekrar ediyorum, bir hata yaptığımda bunun sorumluluğunu üstleniyorum ama bu sefer değil. Ve vicdanım rahat olduğu için federal savcıyla veya söz konusu çocukla konuşmakta sorun yaşamam. Çünkü tonu pek hoş değildi, sadece omzuna elimi koydum." açıklamasını yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı, 25 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlattı.
MEN TEHLİKESİ
İtalyan basınındaki haberde, Zaniolo'nun olayıyla ilgili sorgulamaların hemen başlayacağı belirtildi. Zaniolo'nun hakkındaki olayla ilgili suçlu bulunması durumunda çok ağır bir men cezası alabileceği kaydedildi.
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