Zaniolo attı, Aston Villa puanı kaptı

Premier Lig'in 29. haftasında West Ham ile Aston Villa 1-1 berabere kaldi. Aston Villa'nın golünü Nicolo Zaniolo attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zaniolo attı, Aston Villa puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 19:06
Premier Lig'in 29. haftasında David Moyes'un ekibi West Ham ile Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Aston Villa'nın golünü 79. dakikada sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti. Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 32. maçta 3. golünü kaydetti.



West Ham'ın golünü ise 29. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 56'ya yükseltirken, West Ham 44 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa evinde Wolverhampton'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery