Yusuf Yazıcı attı ama CSKA gülemedi

Rusya Premier Lig'in 24. haftasında Khimki, CSKA Moskova'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da top koşturduğu CSKA Moskova, mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.



Khimki'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ilya Sadygov, 54. ve 86. dakikalarda Aleksandr Rudenko ve 80. dakikada Besard Sabovic kaydetti.



CSKA Moskova'nın gollerini ise, 32. dakikada Egor Ushakov ve 44. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı penaltıdan kaydetti.



Karşılaşmanın ardından CSKA Moskova, 43 puanla 3. sırada yer aldı. Puanını 24'e yükselten Khimki ise 13. sırada konumlandı.



Bu sonuçla birlikte CSKA, 7 hafta sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı. Ligde 1 maçlık galibiyet özleminin ardından son 2 maçını kazanan Khimki, bu maçla birlikte seriyi 3'e çıkardı.



Gelecek hafta CSKA Moskova, FK Ufa'ya konuk olacak. Khimki ise Nijniy Novgorod deplasmanına gidecek.











