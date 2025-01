Yusuf Efe, milli forma hedefiyle kulaç atıyor

Ordu'da doktor tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla başladığı yüzmede çok sayıda madalya kazanan 15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, hayalini kurduğu milli formaya kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Tedavi edilmediği takdirde kamburluğa ve yürümeye engel oluşturabilen spina bifida (ayrık omurga hastalığı) ile dünyaya gelen Yusuf Efe, 8 yıl önce fiziksel gelişimini desteklemek için yüzmeye başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarına katılan Yusuf Efe'nin yüzmeye ilgisi her geçen gün arttı. Ordu Büyükşehir Belediyespor bünyesinde bir yıl önce çalışmalara başlayan Yusuf Efe, katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. 50'ye yakın madalya kazanan Yusuf Efe, en son 28-30 Aralık 2024'te Gaziantep'te Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde çeşitli kategorilerde 6 altın madalyanın sahibi oldu.



Aksayarak yürüyen Yusuf Efe, elde ettiği başarı sayesinde 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı kazandı.



Spor lisesi öğrencisi Yusuf Efe Gündüz, antrenörü Rus asıllı Aljona Masnjova gözetiminde Durugöl Olimpik Yüzme Havuzunda milli mayoyu giymek için çalışmalarını sürdürüyor.



"En önemli adımı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettim"



Yusuf Efe Gündüz, AA muhabirine, doğuştan omurga hastalığı nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyledi.



En son 7 yaşında ameliyatını yapan doktorun tavsiyesi üzerine yüzmeyle ilgilenmeye başladığını anlatan Yusuf Efe, daha sonra çok sevdiği bu spordan kopamadığını ifade etti.



Yarışmalarda çok sayıda madalya kazandığını belirten sporcu, en son Gaziantep'teki mili takım seçmeleri için düzenlenen yarışmada 6 altın madalyanın sahibi olduğunu, böylece milli takım seçmelerine katılma vizesini aldığını vurguladı.



Yüzmede hedeflerinden birinin milli formayı giyebilmek olduğunun altını çizen Yusuf Efe, "Bunun için en önemli adımı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettim. Şimdiki hedefim ise çok çalışarak milli takıma girip bu sporda daha da yükselebilmek. Milli forma ile ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum." dedi.



Antrenörünün desteğiyle eksiklerini gidermeye çalıştığına işaret eden Yusuf Efe, "Yüzmeyi çok seviyorum ve bu sporda kendimi oldukça iyi hissediyorum. Kendime bu anlamda çok güveniyorum. İnşallah önce ailemin desteğiyle, sonra hocamın katkılarıyla hedeflerime ulaşacağım." diye konuştu.



Yusuf Efe, her sporcu gibi kendisinin de en büyük hedefinin ülkesini olimpiyat oyunlarında temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.



"Yusuf Efe ile çok büyük başarılar hedefliyoruz"



Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünde üçüncü kademede antrenörlük yapan Aljona Masnjova ise 25 yıl önce geldiği Türkiye'de çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi.



Yusuf Efe ile kulüpte tanıştığını anlatan Masnjova, şöyle devam etti:



"Yusuf Efe ile çok büyük başarılar hedefliyoruz. Kendisi çok azimli ve çalışkan bir sporcu. En önemlisi disiplini elden bırakmayan bir sporcu. En son Gaziantep'te yapılan yarışmada Yusuf Efe, 6 altın madalya kazanarak bu alanda ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Burada barajı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkını elde etti. Bu onun ve bizim için önemli bir aşama oldu."



İlk hedefin Yusuf Efe'nin milli takıma girmesini ardından da Türkiye'yi milli forma ile yurt dışında temsil etmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Masnjova, "Asıl hedef Avrupa, dünya ve belki ileride olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi temsil etmektedir. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.



Yusuf Efe'yi antrenmanlarda yalnız bırakmayan anne Rabia Gündüz de oğluna çok güvendiğini ve kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.