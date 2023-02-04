Galatasaray'da sezon başında 6 milyon euroya transfer edilen Yusuf Demir, kiralanma teklifini kabul etmedi.Görev yaptığı kanatta Kerem, Rashica, Barış ve Yunus'un ardından 5. oyuncu konumuna düşen 19 yaşındaki oyuncuyave bir takımdan daha teklif geldi.Ancak sarı kırmızılı futbolcunun kiralanmasına ailesinin karşı çıktığı ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği ifade edildi. Bu arada yönetim Ross'un da kiralanması kararını aldı.