Yusuf Demir 3 teklifi reddetti, Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, başka takıma kiralanmaya sıcak bakmıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Yusuf Demir 3 teklifi reddetti, Galatasaray'da kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2023 10:21
Yusuf Demir
Yusuf Demir
Galatasaray
Galatasaray'da sezon başında 6 milyon euroya transfer edilen Yusuf Demir, kiralanma teklifini kabul etmedi.

Görev yaptığı kanatta Kerem, Rashica, Barış ve Yunus'un ardından 5. oyuncu konumuna düşen 19 yaşındaki oyuncuya Ümraniye, Antalya ve bir takımdan daha teklif geldi.

Ancak sarı kırmızılı futbolcunun kiralanmasına ailesinin karşı çıktığı ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği ifade edildi. Bu arada yönetim Ross'un da kiralanması kararını aldı.  




 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ