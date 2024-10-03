Yunus Akgün: "Kimse merak etmesin"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Rigas Skola karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'
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03 Ekim 2024 22:08
Galatasaray'da Yunus Akgün, Rigas Skola maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." 

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