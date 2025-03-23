Yunanistan'dan İskoçya'da zafer

Yunanistan, evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İskoçya'ya Glasgow'da 3-0 yendi ve UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'dan İskoçya'da zafer
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23 Mart 2025 21:59
UEFA Uluslar A Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında İskoçya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Yunanistna 3-0'lık skorla kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ioannis Konstantelias, 42. dakikada Konstantinos Karetsas ve 46. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Yunanistan, rövanşı 3-0 kazanarak UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.

İskoçya ise bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.

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