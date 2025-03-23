UEFA Uluslar A Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında İskoçya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Yunanistna 3-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ioannis Konstantelias, 42. dakikada Konstantinos Karetsas ve 46. dakikada Christos Tzolis kaydetti.
İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Yunanistan, rövanşı 3-0 kazanarak UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.
İskoçya ise bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ioannis Konstantelias, 42. dakikada Konstantinos Karetsas ve 46. dakikada Christos Tzolis kaydetti.
İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Yunanistan, rövanşı 3-0 kazanarak UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı.
İskoçya ise bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü.