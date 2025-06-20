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Yüksel Yıldırım'dan olay açıklama: Yenemediler diye saldırıya uğradım!

Tarihi bir sezon geçiren Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe bizi yenemedi diye saldırıya uğradım'' dedi.

calendar 20 Haziran 2025 10:28 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 10:29
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Yüksel Yıldırım'dan olay açıklama: Yenemediler diye saldırıya uğradım!
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Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Yıldırım, sosyal medyada gündeme oturan açıklamalara imza attı.

'ÖRNEK OLDUK'

Takımının üçüncülüğünün Galatasaray'ın şampiyonluğundan daha anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, "Lige bir renk getirdik. Biz diğer Anadolu kulüplerine örnek olduk. Onlarda bizim yaptığımızı yapabilirler. Thomas Reis başta olmak üzere tüm oyuncularımı personelimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.


'BEDAVA REKLAMIMI YAPIYORLAR'

Geçtiğimiz sezon sık sık sürtüşme yaşanan Fenerbahçe maçlarıyla ilgili değerlendirme yapan Yıldırım, "Fenerbahçe bizi yenemedi diye saldırıya uğradım. Ben buradan Fenerbahçe medyasına teşekkür ediyorum. Benim bedava reklamımı yapıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Fenerbahçe medyası benimle uğraştığı sürece ben hep gündem olurum" yorumunda bulundu.

'AVRUPA'DA GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ'

'Biz doğru yoldayız' diyerek sözlerine devam eden Başkan Yüksel Yıldırım, "Güzel bir yapılanma yapıyoruz. Ligi çok hızlı bir şekilde üçüncü sırada bitirince çıta yükseldi. Avrupa da gruplara kalmak istiyoruz. Kalırsak çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Bu doğrultuda yeterli kadroyu kurmayı istiyoruz. Ekibimle birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

'F.BAHÇE VE G.SARAY'A YÜKSEK LİMİT'

Harcama limitlerini eleştiren Yıldırım, "TFF'yi kınıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye inanılmaz harcama limiti veriyor. Ellerinde bu kadar iyi kadro varken yetmiyor, hala yüksek limit vermeye devam ediyor. Samsunspor'un sıfır borcu var. Bize 10'da 1'i harcama limiti veriliyor. Taraftarım haklı olarak şimdi iyi transferler bekliyor. Biz nasıl yapacağız?" dedi.


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