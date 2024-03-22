Yüksekova Belediyespor'da hedef üst lige çıkmak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarında da aynı başarıyı ortaya koyarak 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak istiyor.



Sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Yüksekova ekibi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.



Ligde 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yüksekova Belediyespor, topladığı 34 puanla grubunu birinci sırada tamamlayarak play-off çeyrek finalinde oynamaya hak kazandı.



A Grubu'nu 2. sırada bitiren Çanakkale Dardanelspor ile eşleşen mavi-beyazlılar, yarın oynanacak karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj elde etme peşinde.



Antrenmanlarını olumsuz hava şartları nedeniyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün halı sahasında sürdüren Yüksekova Belediyespor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.



Yıldırım: "Taraftarımızı maça bekliyoruz"



Teknik direktör Bayram Yıldırım, AA muhabirine, sezon başında büyük hedeflerle kurdukları takımın başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.



Play-off çeyrek final ilk maçında rakip takımı konuk edeceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Olumsuz hava şartları nedeniyle antrenmanlarımızı kapalı alanda yapıyoruz. Maçtan iyi bir sonuç alıp, rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyoruz. Rakibin durumunu tam olarak bilmiyoruz. Onlar grubu ikinci olarak bitirdi. Bizim için rakibin iyisi kötüsü olmaz. Her maç için olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onlar yoksa biz bir kişi eksiğiz. Şu anda takımda eksik futbolcumuz yok. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz."



Futbolculardan Nursel Özkan ise sezon başında takıma dahil olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz şampiyonluk. Maça odaklanmış bir şekilde hazırlanıyoruz. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Antrenmanlardaki başarılı performansları maça yansıtmak istiyoruz. Maçı kazanıp, bu galibiyeti Yüksekova halkına armağan etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Deniz Şeyran da grubu lider tamamladıklarını anımsatarak, "Çeyrek finalde ier iki maçı kazanıp bir sonraki rakibimizi bekleyeceğiz. Herkesin motivasyonu yüksek. İnşallah takımımızı olması gereken yere getireceğiz. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.





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