Yükleniyor: Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid

İngiltere Premier Lig'den düşen Leicester City'de 7 ayrılık birden yaşandı. İngiliz ekibinin açıkladığı ayrılıklar listesinde sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü de yer aldı.



Milli futbolcunun kısa süre içerisinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalması bekleniyor.



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çağlar ile anlaştıklarını duyurmuştu. Simeone, "Çağlar Söyüncü, gelecek sezon için aramıza katılacak ve savunmamıza güç katacak." sözlerini kullanmıştı.



2018 yılında Leicester City'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda sadece 9 maçta süre aldı. Çağlar, bu karşılaşmalarda bir kez gol sevinci yaşadı.





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