Youssef En-Nesyri'nin kafası çalışıyor!

Fenerbahçe formasıyla 8. kez fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, 6. kafa golüne imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri'nin kafası çalışıyor!
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16 Aralık 2024 10:16
Son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından Başakşehir mücadelesine mutlak kazanma parolasıyla çıkan Fenerbahçe, yine forvetleriyle güldü.

Edin Dzeko perdeyi açan isim olurken, Youssef En-Nesyri ise takımına 3 puanı getirdi. Mücadelenin 63. dakikasında Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna giren Faslı futbolcu, 11 dakika sonra Dusan Tadic'in ortasında şık bir kafa vuruşuyla fileleri buldu.

Mücadelenin son anlarında da sahneye çıkan isim yine En-Nesyri oldu. 90'da Kostic'in kullandığı köşe vuruşuna yine iyi yükselen başarılı futbolcu kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

8 GOLÜN 6'SI KAFA İLE

Takımına 3 puanı getiren isim olan Nesyri, sarı-lacivertli forma altında attığı 8 golün 6'sını kafa vuruşuyla kaydetmiş oldu.

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En-Nesyri, Joao Pedro'dan sonradan oyuna dahil olup 2 gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. 

 
 

 

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