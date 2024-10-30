Youssef En-Nesyri açıldı, goller arka arkaya geldi

Fenerbahçe'nin sezon başındaki en çok ses getiren transferlerinden de Youssef En-Nesyri form tutmaya başladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Youssef En-Nesyri açıldı, goller arka arkaya geldi
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30 Ekim 2024 11:49
Fenerbahçe'nin sezon başındaki en çok ses getiren transferlerinden de Youssef En-Nesyri form tutmaya başladı.

KÖTÜ BAŞLADI İYİ GİDİYOR

Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilirken ilk dönemleri onun adına zor geçti. Gol atamadığı gibi kaçırdıkları sonrasında da Güiza benzetmesi bile yapılır olmuştu. Ancak son maçlarda Faslı forvet bir başka. Bir anlamda eleştirilere cevap verir gibi kalitesini gösteriyor gollerini atıyor.

Manchester United mücadelesinde beraberlik golünü kaydeden En-Nesyri, ligdeki Bodrum mücadelesinde de ağları havalandırdı. Performansına bağlı olarak en önemli çıkarım umut vermesi oldu.

HERKES KAZANIYOR

İlk maçlarda Edin Dzeko'nun yedeği olarak hamle oyuncusu durumuna düşen Faslı forvet yükselişe geçmesinin ardından Jose Mourinho'nun bir numaralı forveti durumuna geçti. Ödenen yüksek bonservis bedeli de tartışma konusu olan En-Nesyri, üst üste iki maçta sergilediği oyunla tüm olumsuz algıları kırmış oldu. Tabii ki süreklilik ve seri yakalaması da hem onun adına hem de Fenerbahçe adına önemli. Çünkü sarı lacivertliler hem ligde hem de Avrupa'da yoğun bir fikstürün içerisinde. Özetle; sarı lacivertliler son dönemde hem maçlardan istediğini alıyor hem de En-Nesyri'den.



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