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Young: "Az daha McGee'yi öldürüyordum"

Eski NBA oyuncusu Nick Young, eski takım arkadaşı olan Los Angeles Lakers pivotu JaVale McGee ile neredeyse bir trafik kazasına karışıyordu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Nick Young, eski takım arkadaşı olan Los Angeles Lakers pivotu JaVale McGee ile neredeyse bir trafik kazasına karışıyordu.

Young, Twitter'da Golden State Warriors'dan eski takım arkadaşı McGee ile neredeyse bir trafik kazası geçirdiği anı paylaştı.

Swaggy P, neredeyse arabasına çarpan şoföre küfretmeye hazır olduğunu, şansına, araba camı açıldığında McGee'yi gördüğünü belirtti:

"Az önce az daha JaVale McGee'yi öldürüyordum. Araba kullanırken birbirimize çarpmamızın olasılıkları nedir... Oldukça sinirli bir şekilde küfretmeye hazırdım, camı bir açtı, JaVale'miş. Bu nedir abi. Direk kahkahayı bastık. Keşke vursaydı, biraz nakit lazım."

Young, 2017-18 sezonunda Warriors ile tek bir sezon geçirmiş, McGee'nin yanı sıra ve Stephen Curry, Kevin Durant ve Klay Thompson'lı yıldız kadroyla birlikte NBA şampiyonluğu kazanmıştı. Young, Aralık 2018'de Denver Nuggets ile anlaşıp, sene sona ermeden serbest bırakılmıştı ve o zamandan beri serbest oyuncu konumunda.


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