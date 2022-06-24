Yıldız isim Jorge Jesus'u sinirlendirdi

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktörön liberoya transfer istiyor.oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam eski talebeleri Real Betis'tenya da Flamengo'dantakımında görmek istediğini belirtti. Kuzey Makedonya ekibiile oynanan maça ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus'u kızdırdı.Portekizli teknik adam Brezilyalı oyuncu için yöneticilerededi.Sarı lacivertliler Carvalho için Real Betis'e 5 milyon euroluk teklifte bulunacak. Geçen sezon 49 maça çıkan oyuncu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Eğer Carvalho'dan olumlu cevap alınamazsa bu defa yönetim Flamengo'nun ön liberosu Arao için bastıracak.