Yeni transferi Berat Özdemir getirecek!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, Florian Grillitsch transferi için kaynağı buldu. İşte sıcak gelişmeler...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Yeni transferi Berat Özdemir getirecek!
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09 Ağustos 2022 13:51
Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Berat Özdemir'in ayrılması, Marek Hamsik'in yaşadığı sakatlıklar orta sahaya yapılacak transfer için girişimlerin hızlanmasına neden oldu. Listenin 1 numarasında, daha önce adı Galatasaray ile de anılan Florian Grillitsch bulunuyor.

TRABZONSPOR TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncunun sürekli değişen talepleri, kendisine talip olan Fiorentina ve Brighton'ın aradan çekilmesine neden olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası yıldız futbolcu menajerini değiştirmişti. Abdullah Avcı'nın kadroda görmeyi çok istediği Grillitsch için yönetim tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Berat'ın satışından elde edilecek gelir de bu transferde kaynak olarak kullanılabilir. Herhangi bir takımla sezon öncesi kamp yapmayan 27 yaşındaki oyuncu, liglerin de başlaması sonrası boşta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle şu andaki tek talibi olan Trabzonspor'a 'evet' deme ihtimali hiç olmadığı kadar yüksek.

LEMINA HAZIR GELECEK

Trabzonspor, Grillitsch'in alternatifi olarak Mario Lemina'yı belirledi. Bir dönem Galatasaray'da oynayan ve o dönemki performansıyla akıllara kazınan başarılı oyuncu, Nice tarafından gözden çıkarıldı. Fransız ekibi, Beka-Beka transferi sonrası Lemina'yı satış listesine koydu. 28 yaşındaki oyuncunun artıları gelir gelmez oynayabilecek seviyede olması ve Türkiye'yi tanıması. Ancak Lemina için de bonservis ödenmesi gerekecek. Eğer Grillitsch'te bu hafta sonuç alınamazsa tüm ağırlık Gabon'lu yıldıza verilecek.



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