Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.



Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-2 kazandı.



Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 3 ve 49. dakikalarda Britt Assombalonga ile 39 ve 88. dakikalarda Bruno Lourenço kaydetti.



Yeni Malatyaspor'un golleri ise 82. dakikada Mehmet Güneş ve 90. dakikada Mert Miraç Altıntaş'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor, 0 puanda kaldı. Amed Sportif Faaliyetler ise 12 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.





