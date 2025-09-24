24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Yeni Malatyaspor, ilk devreyi puansız tamamlayacak!

2. Lig'de - 36 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, sezonun ilk devresini puansız tamamlayacak.

Yeni Malatyaspor, ilk devreyi puansız tamamlayacak!
Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kalan 12 maçını kazanması halinde dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.

Söz konusu ligi 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.


2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle geçen sezon 2. Lig'e düştü.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta da puanla tanışamayan Malatya temsilcisi, aldığı 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.

- Bu sezon 5 kez puanı silindi

Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 5 kez puan silme cezasına çarptırıldı.

Bu sezon Nesine 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı.

Puan silme cezalarıyla ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, ilk yarıda kalan 12 maçında 3 puan alsa dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

- Puanla tanışamadı

Bir dönem Malatya'yı TFF Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisi, 970 gündür puan hasreti çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 8 gün önce TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra ligde puan ve galibiyetle tanışamadı.

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada da puan alamayan Malatya ekibi, rakip filelere 3 gol atarken, kalesinde de 22 gole engel olamadı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.