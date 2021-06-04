Yeni Malatyaspor'a Macar yıldız

Sırbistan pazarında uygun maliyetli oyuncular arayan Yeni Malatyaspor'un bu sezon Partizan FK'da kiralık oynayan ve sözleşmesi sona eren İsviçre'nin FC Lugano kulübünün oyuncusu Filip Holender ile yakından ilgilendiği öğrenildi.



Malatya Net Haber'in haberine göre; Oyuncuyla ve kulübüyle görüşlerini sürdüren Doğu Anadolu Ekibinin önümüzdeki hafta bu transferde somut adım atması bekleniyor.



Partizan'daki sözleşmesi biten santrafor Filip Holender 26 yaşında ve 2020 – 2021 sezonunda 9 gol kaydetti 4 asist yaptı. Filip Holender'ın güncel piyasa değeri 1 Milyon Euro görünüyor.



