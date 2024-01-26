Yazarlardan flaş yorum: 'Futbolun gelişimi için Süper Lig A.Ş. şart!'

Türkiye Futbol Federasyonu futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına birçok proje geliştiriyor. Önceki gün de TFF'nin Riva'daki merkezinde spor basının önde gelen isimlerine başkan Mehmet Büyükekşi, başkanvekili Mustafa Eröğüt ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun katılımıyla kapsamlı bir sunum yapıldı. İkinci yarı ile birlikte uygulamaya sokulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de anlatıldığı toplantıda özellikle Futbol Federasyonu'nun hayata geçirmeye hazırlandığı 3 konu ile ilgili detaylı bilgiler verildi.



Süper Lig A.Ş., yeni MHK yapılanması ve VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili TFF'nin uygulamaya sokmaya hazırlandığı projeleri Hürriyet yazarları değerlendirdi...



MEHMET ARSLAN: "MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK, HAKEM TARTIŞMASI BİTECEK"



Süper Lig A.Ş: Süper Lig AŞ, İngiltere Premier Lig örneğini çağrıştırıyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye hiç gerek yok. TFF'nin bu önerisi kulüpleri de hep birlikte ligin marka değerini yükseltmeye teşvik edecek. Son derece yerinde bir öneri.



"KAYITLARIN AÇIKLANMASI DOĞRU BİR UYGULAMA"



VAR kayıtlarının açıklanması: Bu açıklamalarda şuna dikkat etmek gerekiyor; tüm konuşmalar mı, yoksa hakemin ekranda bir pozisyonu izlerken VAR odası ile girdiği diyalog mu yayınlanacak? Bu ayrıntı çok önemli. Ama ben Türkiye gibi hakemin kararlarına ve komplo teorilerine çok değer verilen bir ülkede açıklanmasını doğru buluyorum. Tartışmaları ortadan kaldırır.



"DESTEKLİYORUM"



MHK Yapılanması: Tıpkı VAR kayıtları gibi hakem atamalarında, kulüpleri de sorumluluk altına alan ve tartışmaları ortadan kaldıracak bir uygulama. Artık tartışmalara değil futbola odaklandığımız bir dönem olsun istiyorum. Aslına bakarsanız özellikle VAR ve MHK yapılanması konusuna sadece bu tartışmalar ortadan kalksın diye doğrudan destek veriyorum.



UĞUR MELEKE: "BÜYÜK KARARLARI 5-10 BİN KİŞİLİK KONGRE ALMALI"



Süper Lig A.Ş., 15 yıldır sürekli yazdığım-dile getirdiğim bir konu. İngiltere'de bu model mükemmele yakın işliyor. Hakem atamalarıyla ilgili daha üst düzey bir teknolojiye ihtiyaç olduğu ortada! Atilla Karaoğlan'ı pazartesi akşamı Göztepe-Ümraniye'ye VAR olarak atayıp, salı Beşiktaş-Adana Demir yönettiren bir yapay zekâ modeli olabileceğini düşünmüyorum yeryüzünde. Böyle bir yapay zeka yazılımını yapanı direkt kovarlar modern bir ülkede. Ayrıca futbolun yönetilmesiyle ilgili bu kadar büyük kararların TFF yönetimi değil, kongre tarafından alınması taraftarıyım. Tabii ki 300 kişilik mevcut göstermelik kongreyle değil. Tüm eski milli futbolcuların, tüm Süper Lig teknik adamlarının, tüm FIFA hakemlerinin, futbolun diğer paydaşlarının doğru ölçüde delege yapıldığı, 5-10 bin kişilik gerçek bir kongreden söz ediyorum. Gerçek bir kongre. Birden fazla adayın çıkabildiği gerçek bir seçim.



"PLAY-OFF'TAN VAZGEÇİLDİ"



Seneye Süper Lig'de play-off uygulayacağız diyip vazgeçiyor mesela mevcut yönetim. Ya da kupaya Swiss grup modeli geliyor. Seneye Süper Lig'in 19 takımla oynanacak olması ayrı bir skandal. Dünyada ligi tek sayıda takımla oynanan, yerel kupasına grup formatı getiren başka üst düzey bir futbol ülkesi var mı ben bilmiyorum. Bu büyük kararlar bence bu kadar kolayca alınmamalı.



FIRAT AYDINUS: "MODEL GÜZEL AMA FUTBOL İKLİMİMİZE UYARLANMALI"



Süper Lig AŞ: Yurt dışında uygulanan bu model belki gelecekte Türk futbolu adına bu atılım ve değişimin olumlu yansımaları olacak. Ama burada bizim futbol iklimimizi, sosyal ve kültürel yapımızı da göz önünde bulundurmak gerekir. Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerde uygulanan modeller futbolun gelişimi için muhakkak olumlu ama bir de bu işleyişin yansımalarında konjonktür büyük ve önemli bir kriterdir.



"ŞEFFAFLIK SAĞLAR AMA POLEMİĞE YOL AÇABİLİR"



VAR kayıtlarının açıklanması: İspanya'daki gibi, oynanan maçların pozisyonları seçildikten sonra VAR kayıtlarının aynı gün yayınlanması muhakkak şeffaflık adına artı kazandıracak. Bu şeffaflığı hakemler de istese de kararın doğrusunu bulmak için kendi aralarındaki konuşmalarda daha dikkatli olmaları gerecek. Tartışmaları bitirme adına olumlu olsa da her açıklamanın geçen sene olduğu gibi polemik yaratması da kaçınılmaz olacak.



"KULÜPLER, HAKEMLİĞİN İDARESİNDE ETKİLİ OLUR"



MHK Yapılanması: Kulüpler Birliği'nin Süper Lig'in yönetiminde olduğu kadar hakemliğin idaresi gibi konularda söz sahibi olacağı bir proje üzerinde çalışılıyor. Bu sistemde Futbol Federasyonu'ndan 3, Külüpler Birliği'nden 2 olmak üzere 5 kişilik yönetimde yer alacak kişilerin önemi büyük. Burada önemli bir diğer husus da şu ana kadar ki MHK'larda bir türlü önüne geçilemeyen kişi tercihleri ile ilgili sorunların tekrarlanması olacaktır.



