Yassine Benzia kaza geçirdi!

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia kaza geçirdi.

Yassine Benzia kaza geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2020 10:29
Geçen sezon Fenerbahçe 'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia, Buggy tarzı genelikle safari, çöl ve dağ ulaşımı için kullanılan üst açık araç ile kaza yaptı.

25 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu kaza sırasında sol elinden ağır yaralandı.

Dijon Başkanı Olivier Delcourt, Benzia'nın ameliyat olduğunu ve bir süre hastanede kalacağını söyledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için