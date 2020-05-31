Geçen sezon Fenerbahçe 'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia, Buggy tarzı genelikle safari, çöl ve dağ ulaşımı için kullanılan üst açık araç ile kaza yaptı.
25 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu kaza sırasında sol elinden ağır yaralandı.
Dijon Başkanı Olivier Delcourt, Benzia'nın ameliyat olduğunu ve bir süre hastanede kalacağını söyledi.
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25 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu kaza sırasında sol elinden ağır yaralandı.
Dijon Başkanı Olivier Delcourt, Benzia'nın ameliyat olduğunu ve bir süre hastanede kalacağını söyledi.
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