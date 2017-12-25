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Yasin Öztekin'den Hıncal Uluç'a gönderme

Galatasaraylı Yasin Öztekin, Göztepe maçı sonrasında Sabri Sarıoğlu ile girdiği pozisyonda penaltı çalınmamasına tepki gösterdi ve spor yazarı Hınca Uluç'a gönderme yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Yasin Öztekin'den Hıncal Uluç'a gönderme
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24 Aralık 2017 22:01
Galatasaray'da sonradan oyuna giren ve Göztepe maçında ikinci golü atan Yasin Öztekin, karşılaşma sonrasında konuştu.

Yasin Öztekin galibiyetle ilgili "Sonradan girmek çok zor. Bunu yine yaşadım. Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum. Taraftar ve hocamız ile birlikte, ikinci yarı iyi bir performans göstererek 21. şampiyonluğu istiyoruz." dedi.

Sezonun ikinci yarısı için hedeflerini açıklayan Yasin Öztekin "İkinci yarıda daha fazla oynayarak takımıma daha fazla katkı yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

YASİN ÖZTEKİN'DEN HINCAL ULUÇ'A GÖNDERME

Sabri Sarıoğlu ile olan pozisyonu ile ilgili soru üzerine spor yazarı Hıncal Uluç'un "Yasin Öztekin sahtekarlık yapıyor, kendini atıyor, hakemler dikkat etmeli" şeklindeki sözlerine gönderme yapan Yasin Öztekin, "Bence yüzde 100 penaltı. Her yerde konuşuluyor, 'Yasin kendini atıyor' diyorlar. Bu yüzden vermedi. Bence kesin penaltı. Ben kaleciye doğru gidiyorum, Sabri bana dokunmasa neden yere atlayayım? Sorun yok, vermeseler de her maç 3 puanı alacağız." şeklinde konuştu.



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