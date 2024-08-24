Yalçın Koşukavak: 'Iğdır FK, doğru yolda ilerliyor!'

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Böyle maçlarla, böyle savunmalarla karşılaşacağız, böyle savunmaları yenmenin de yolunu bulacağız. Çok çalışıp o problemleri de çözeceğiz." dedi.



Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak havanın etkili olduğunu, bu nedenle burada oynanacak maçların daha geç saatlere alınması gerektiğini söyledi.



Oyunu değerlendiren Koşukavak, "Rakibimiz iki haftadır kazanamıyor, iddialı bir kadro kurmuş, hedefli bir takım. Burada 2 maçta oynadıkları formatın dışında oynadılar, derin savunma, kalabalık savunma, geçiş hücumuyla kazanırız planıyla geldiler. Çok derin savunmaları açmaya çalıştık, zorlandık, bazı pozisyonlar bulduk, gole çevirebilirdik. Geçiş hücumundan da onlar bir iki pozisyon buldu, çok doğal, çok öne gidiyorsunuz, arkada biraz alan bırakıyorsunuz." diye konuştu.



Koşukavak, takımının doğru yolda ilerlediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Iğdır FK, doğru yolda ilerliyor, Gençlerbirliği gibi iddialı bir kadroya burada böyle savunma odaklı bir oyun oynatabiliyorsak, tabi bu bir hafta önceki 6-1'lik skordan kaynaklı ve bizim oynadığımız oyundan. Böyle maçlarla, böyle savunmalarla karşılaşacağız, böyle savunmaları yenmenin de yolunu bulacağız. Çok çalışıp o problemleri de çözeceğiz. Gençlerbirliği'ni de aldıkları 1 puandan dolayı tebrik ederim. Başarılar dilerim."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU