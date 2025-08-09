10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Yabancı sınırı için yeni talep!

Kulüpler Birliği 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasını istiyor. Sakat yabancı futbolcular, sözleşme süreleri ve ekonomik nedenlerden dolayı 14 olan yabancı sayısının 16 olması için kulüpler, TFF'ye başvurdu. Karar haftaya verilecek.

Haber: Sabah, Fotoğraf: TFF
Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak yabancı kararının gözden geçirilmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüplerin çoğu, yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını beyan etti. Başkanlık seçimi öncesinde konu masaya yatırıldı (Yeni başkan Ertuğrul Doğan olmuştu).

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12+ 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istediler. Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüp, Gaziantep ve Başakşehir konuya destek verdi. Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı.


Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi. Transfer çalışmaları bir yandan devam ederken 4 büyük takımdaki yabancı sayısı şu an itibarıyla şöyle: Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17 ve Trabzonspor 14.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
