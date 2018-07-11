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Xherdan Shaqiri için transfer gelişmesi!

Bonservisi küme düşen Stopke City'de olan Xherdan Shaqiri'nin transferi için Liverpool'un devreye girdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Xherdan Shaqiri için transfer gelişmesi!
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11 Temmuz 2018 12:49
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Xherdan Shaqiri'yi transfer etmek için harekete geçti.

The Telegraph gazetesinin istihbaratına göre, çok iyi bir sezon geçiren Liverpool, ligden düşen Stoke City'nin İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'yi almak için pazarlıklara başladı.

Stoke City'nin ligden düşmesinin ardından, transferine kesin gözüyle bakılan Shaqiri için Jurgen Klopp'un ekibi 15 milyon Euro olarak tespit edilen oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katma planları yapıyor.

Haberde Shaqiri'nin kontratında bir serbest kalma maddesi bulunsada, oyuncunun serbest kalma ücreti tam olarak bilinmediği ama bu ücretin 14 milyon eurodan fazla olduğu belirtildi.

Livepool'un bu transferle geçen Ocak ayında Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun boşluğun kapamayı hedefliyor.

2015'de Stoke City'ye transfer olan Xherdan Shaqiri, çıktığı 92 maçta 15 gol ve 15 asist ile oynadı.

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