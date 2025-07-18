18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
20:30
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
20:00
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
1-2DA
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
0-3DA
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

Xavi Simons'a Premier Lig kancası!

Premier Lig'in önde gelen kulüpleri Xavi Simons için harekete geçmeye hazırlanıyor. Leipzig'den ayrılmaya sıcak bakan genç yıldız için Chelsea ve Arsenal gelişmeleri yakından takip ediyor.

calendar 18 Temmuz 2025 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xavi Simons'a Premier Lig kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Leipzig'in genç yıldızı Xavi Simons'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Premier Lig'in iki devi Chelsea ve Arsenal'in durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Hollandalı oyuncu, yaz döneminde kulüp değişikliğine sıcak bakıyor. Genç yıldızın ayrılık planı Mayıs ayından bu yana biliniyor ve İngiltere'deki üst düzey kulüpler bu konuda bilgilendirilmiş durumda.

RESMİ TEKLİF VE GÖRÜŞME YOK


Ancak haberde şu ana kadar resmi bir teklif ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.

BARCELONA İLE İLGİLİ SOMUT BİR GELİŞME YOK

Öte yandan adı sık sık eski kulübü Barcelona ile anılan Xavi Simons için Katalan ekibiyle de henüz somut bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 33 maça çıkan Xavi Simons, takımına 11 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.