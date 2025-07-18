Xavi Simons'a Premier Lig kancası!

Leipzig'in genç yıldızı Xavi Simons'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Premier Lig'in iki devi Chelsea ve Arsenal'in durumu yakından takip ettiği öğrenildi.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Leipzig'den ayrılmaya hazırlanan Hollandalı oyuncu, yaz döneminde kulüp değişikliğine sıcak bakıyor. Genç yıldızın ayrılık planı Mayıs ayından bu yana biliniyor ve İngiltere'deki üst düzey kulüpler bu konuda bilgilendirilmiş durumda.Ancak haberde şu ana kadar resmi bir teklif ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.Öte yandan adı sık sık eski kulübü Barcelona ile anılan Xavi Simons için Katalan ekibiyle de henüz somut bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.Geçtiğimiz sezonda 33 maça çıkan Xavi Simons, takımına 11 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.