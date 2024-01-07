Xavi: 'İlkay bizim için sanki gökten düştü'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, İlkay Gündoğan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Xavi yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan bize çok katkı sağlıyor. Geçen maç zor bir anda fark yaratarak maçı kazanmamızı sağladı." dedi



İlkay ile ilgili övgülerine devam eden Xavi, "Takımın karakterini yansıtıyor. O sanki bizim için gökten düştü. Burada her şey yargılansa da istatistikleri çok iyi." ifadelerini kullandı.



Barcelona ile 25 maça çıkan İlkay, 3 gol attı, 6 da asist yaptı.





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