WTA Finalleri'nin ev sahibi Riyad oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, gelecek 3 yıldaki WTA Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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WTA Finalleri'nin ev sahibi Riyad oldu
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04 Nisan 2024 17:25
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2024-2026 yıllarında olmak üzere 3 yıl boyunca Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.

WTA'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Tenis Federasyonu ile sağlanan anlaşmaya göre, 2024 sezonu sonunda düzenlenecek WTA Finalleri, 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapılan anlaşma doğrultusunda, 2024 WTA Finalleri için 15,25 milyon dolarlık rekor para ödülü dağıtılacak. Ayrıca 2025 ve 2026'daki finallerde para ödülleri arttırılacak.

 

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