WTA Finalleri'nin ev sahibi Riyad oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2024-2026 yıllarında olmak üzere 3 yıl boyunca Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.
WTA'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Tenis Federasyonu ile sağlanan anlaşmaya göre, 2024 sezonu sonunda düzenlenecek WTA Finalleri, 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yapılan anlaşma doğrultusunda, 2024 WTA Finalleri için 15,25 milyon dolarlık rekor para ödülü dağıtılacak. Ayrıca 2025 ve 2026'daki finallerde para ödülleri arttırılacak.
WTA'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Tenis Federasyonu ile sağlanan anlaşmaya göre, 2024 sezonu sonunda düzenlenecek WTA Finalleri, 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yapılan anlaşma doğrultusunda, 2024 WTA Finalleri için 15,25 milyon dolarlık rekor para ödülü dağıtılacak. Ayrıca 2025 ve 2026'daki finallerde para ödülleri arttırılacak.
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