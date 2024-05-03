Worrall: 'Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum'

Beşiktaşlı Joe Worrall, Rizespor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.
İngiliz stoper, "İyi bir galibiyet oldu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Zorlandığımız bir sezon oldu. Kupada finale giderken bizim için önemli bir 3 puan oldu." dedi.
Worrall, "Burada bulunduğum zamanın keyfini çıkartmaya, daha fazla oynamaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarına kendimi kanıtlamaya ve elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
İngiliz stoper, "İyi bir galibiyet oldu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Zorlandığımız bir sezon oldu. Kupada finale giderken bizim için önemli bir 3 puan oldu." dedi.
Worrall, "Burada bulunduğum zamanın keyfini çıkartmaya, daha fazla oynamaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarına kendimi kanıtlamaya ve elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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