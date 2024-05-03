Worrall: "Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Worrall: 'Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum'
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03 Mayıs 2024 22:27
Beşiktaşlı Joe Worrall, Rizespor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

İngiliz stoper, "İyi bir galibiyet oldu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Zorlandığımız bir sezon oldu. Kupada finale giderken bizim için önemli bir 3 puan oldu." dedi.

Worrall, "Burada bulunduğum zamanın keyfini çıkartmaya, daha fazla oynamaya çalışıyorum. Beşiktaş taraftarına kendimi kanıtlamaya ve elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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