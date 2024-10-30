Wolfsburg, Nuri Şahin'i 117. dakikada yıktı!

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, uzatmalara giden maçta Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

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Wolfsburg, Nuri Şahin'i 117. dakikada yıktı!
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30 Ekim 2024 01:24
Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, Borussia Dortmund ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Wolfsburg 1-0 kazandı.

Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.

Wolfsburg bu sonucun ardından Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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