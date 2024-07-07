Wolff Fuss: ''Ferdi dünyanın en pahalısı!''

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçına da gösterdiği performansla damga vurdu.
Adı transfer dedikodularına karışan ve Fenerbahçe'nin astronomik teklif gelmediği sürece bırakmak istemediği Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçının da yıldızlarından oldu.
Performansı büyük övgü alan Ferdi Kadıoğlu için en dikkat çekici sözleri RTL yorumcusu Wolff Fuss ve İngiliz eski golcü Chris Sutton sarf etti.
''DÜNYANIN EN PAHALI OYUNCUSU''
Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" ifadesini kullandı.
SUTTON'I BÜYÜLEDİ
Futbolculuk kariyerinde Norwich, Blackburn, Chelsea, Celtic, Birmingham ve Aston Villa gibi önemli ekiplerin formalarını giyen İngiliz futbolunun eski golcülerinden Chris Sutton, BBC için maçı yorumlarken Ferdi Kadıoğlu'nun performansına dikkat çekti. Sutton, milli yıldızımız için övgü dolu ifadeler kullandı.
'FAVORİ SOL BEKİM'
İlk yarı sonunda BBC'ye yaptığı açıklamada Chris Sutton, "Şu ana kadar turnuvadaki favori sol bekim Ferdi Kadıoğlu. Sahada takımını bir üst seviyeye taşıyor" ifadelerini kullandı.
Adı transfer dedikodularına karışan ve Fenerbahçe'nin astronomik teklif gelmediği sürece bırakmak istemediği Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçının da yıldızlarından oldu.
Performansı büyük övgü alan Ferdi Kadıoğlu için en dikkat çekici sözleri RTL yorumcusu Wolff Fuss ve İngiliz eski golcü Chris Sutton sarf etti.
''DÜNYANIN EN PAHALI OYUNCUSU''
Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" ifadesini kullandı.
SUTTON'I BÜYÜLEDİ
Futbolculuk kariyerinde Norwich, Blackburn, Chelsea, Celtic, Birmingham ve Aston Villa gibi önemli ekiplerin formalarını giyen İngiliz futbolunun eski golcülerinden Chris Sutton, BBC için maçı yorumlarken Ferdi Kadıoğlu'nun performansına dikkat çekti. Sutton, milli yıldızımız için övgü dolu ifadeler kullandı.
'FAVORİ SOL BEKİM'
İlk yarı sonunda BBC'ye yaptığı açıklamada Chris Sutton, "Şu ana kadar turnuvadaki favori sol bekim Ferdi Kadıoğlu. Sahada takımını bir üst seviyeye taşıyor" ifadelerini kullandı.
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