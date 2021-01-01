Wizards'ın yeni koçu, Wes Unseld Jr. oldu!

Washington Wizards'ın, Denver Nuggets'ın asistan koçu Wes Unseld Jr.'ı bir sonraki başantrenör olarak işe alma sürecini sonuçlandırmaya yakın olduğu bildirdi.



Unseld'in bugün içinde Wizards ile sözleşme görüşmelerine başlayacağı ve her iki tarafın da anlaşmaya varmasının beklendiği kaydedildi.



Wizards'a 1997'de scout olarak katılan ve sekiz yıl sonra ekipte koçluk kariyerine başlamış olan Unseld, son altı sezonu Michael Malone'un kadrosunda geçirmiş ve geçtiğimiz sezon verimlilikte 11. sırada yer alan Nuggets'ın savunmasından öncelikli olarak sorumlu olan kişi olmuştu. Washington'un savunması, eski koç Scott Brooks'un görev süresinin son üç sezonunda başarısız bir konumdaydı.



Unseld'in önceki durakları arasında bir sezon Golden State Warriors, üç sezon ise Orlando Magic bulunuyor.



45 yaşındaki koçun babası Wes Unseld Sr. ise, eski adıyla Washington Bullets'ı 1978 yılındaki ilk ve tek NBA şampiyonluğuna taşıyan isimdi.



