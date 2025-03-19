Washington Wizards, Corey Kispert'in sol başparmağındaki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.



Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kispert New York'ta başarılı bir operasyon geçirdi. Sakatlığı, 15 Mart'ta Denver Nuggets karşısında yaşadığı bir pozisyon sırasında meydana geldi.



Washington Wizards, 26 yaşındaki forvetin tamamen iyileşmesini ve gelecek sezona hazır olmasını bekliyor.



Bu sezon maç başına 26.4 dakika sahada kalan Kispert, 11.6 sayı, 3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Takımın zor bir sezon geçirdiği dönemde, en istikrarlı performans gösteren isimlerden biri olmuştu.



