Wizards, Corey Kispert'ı sezonun kalan bölümünde kullanamayacak

Washington Wizards, Corey Kispert'in sol başparmağındaki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wizards, Corey Kispert'ı sezonun kalan bölümünde kullanamayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2025 12:16
Son güncelleme 19 Mart 2025 12:21
Washington Wizards, Corey Kispert'in sol başparmağındaki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kispert New York'ta başarılı bir operasyon geçirdi. Sakatlığı, 15 Mart'ta Denver Nuggets karşısında yaşadığı bir pozisyon sırasında meydana geldi.

Washington Wizards, 26 yaşındaki forvetin tamamen iyileşmesini ve gelecek sezona hazır olmasını bekliyor.

Bu sezon maç başına 26.4 dakika sahada kalan Kispert, 11.6 sayı, 3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Takımın zor bir sezon geçirdiği dönemde, en istikrarlı performans gösteren isimlerden biri olmuştu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery