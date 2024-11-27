UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayer Leverkusen, Salzburg'u konuk etti.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 30. dakika Florian Wirtz, 11. dakikada Alejandro Grimaldo, 61. dakikada Patrik Schick ve 72. dakikada Aleix Garcia Serrano kaydetti.
FLOIRAN WIRTZ SAYMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Florian Wirtz, bu sezon görev yaptığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golüne ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Bayer Leverkusen, Inter'i konuk edecek. Salzburg ise PSG'yi ağırlayacak.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 30. dakika Florian Wirtz, 11. dakikada Alejandro Grimaldo, 61. dakikada Patrik Schick ve 72. dakikada Aleix Garcia Serrano kaydetti.
FLOIRAN WIRTZ SAYMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Florian Wirtz, bu sezon görev yaptığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golüne ulaştı.
Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, puanını 10'a yükseltti. Salzburg ise 3 puanda kaldı.
⚽️Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 5 gol:
F L O R I A N W I R T Z !🔥🔥 pic.twitter.com/OsjXk0U5lx
— Sporx (@sporx) November 26, 2024
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Bayer Leverkusen, Inter'i konuk edecek. Salzburg ise PSG'yi ağırlayacak.