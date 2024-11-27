Wirtz alev aldı; Leverkusen 5 golle kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Salzburg'u 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wirtz alev aldı; Leverkusen 5 golle kazandı!
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27 Kasım 2024 00:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayer Leverkusen, Salzburg'u konuk etti.

BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 30. dakika Florian Wirtz, 11. dakikada Alejandro Grimaldo, 61. dakikada Patrik Schick ve 72. dakikada Aleix Garcia Serrano kaydetti.

FLOIRAN WIRTZ SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Florian Wirtz, bu sezon görev yaptığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golüne ulaştı. 

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, puanını 10'a yükseltti. Salzburg ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Bayer Leverkusen, Inter'i konuk edecek. Salzburg ise PSG'yi ağırlayacak.

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