⚽️Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 5 gol:



F L O R I A N W I R T Z !🔥🔥 pic.twitter.com/OsjXk0U5lx



— Sporx (@sporx) November 26, 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayer Leverkusen, Salzburg'u konuk etti.BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 30. dakika11. dakikada61. dakikadave 72. dakikadakaydetti.Öte yandan Florian Wirtz, bu sezon görev yaptığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golüne ulaştı.Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, puanını 10'a yükseltti. Salzburg ise 3 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Bayer Leverkusen, Inter'i konuk edecek. Salzburg ise PSG'yi ağırlayacak.