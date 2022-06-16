Wilson Eduardo'ya Brezilya'dan talip

Alanyaspor'un Portekizli forveti Wilson Eduardo'yu için Brezilya 1. Lig ekibi Fluminense Futbol Kulübü'nün transfer listesine aldığı iddia edildi.



Fluminense FC kulübüne yakın bir kaynağın sosyal medyada ki iddiasına göre, Avrupa'dan transfer tekliflerini değerlendirip yüksek bonservis bedeli hedeflenen Luiz Henrique'nin yeri için iki isim üzerinde durulduğu öne sürüldü.



Fluminense FC, Luiz Henrique'nin yerini Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy veya Alanyaspor'un Portekiz forveti Wilson Bruno Naval Costa Eduardo ile doldurmak istiyor. Wilson Eduardo, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 26 maça çıktı ve 6 gol attı. (Alanya Postası)





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