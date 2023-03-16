Willian Arao: 'En önemli şey sakin kalmak'

Fenerbahçe'de Willian Arao, Sevilla ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu.



Arao, "Zor bir maç bekliyorum tıpkı deplasmandaki gibi. Ama taraftarın desteği bizim için çok önemli. Umarım maça iyi başlarız ve turu çevirecek sonucu alırız" dedi.



Brezilyalı orta saha, sözlerine, "Takımdaki herkes bu maça hazır. Takımdaki herkes Fenerbahçe için mücadele edebilecek kalite ve kapasiteye sahip. İyi bir seviyede oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz turu geçmek için" diye devam etti.



Willian Arao, son olarak, "Bugün en önemli şey sakin kalmak. En az 2 farklı kazanmamız lazım. İlk yarıda gol gelmezse sakin kalmaya devam etmemiz lazım. Bizim ikinci yarıda sakin bir şekilde çıkmamız lazım. Arkada sağlam bir görüntü sergilemeyiz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.





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