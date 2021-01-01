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Williams: "Oyuncularla, Sarver hakkında özel görüşmeler yaptık"

Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams ve takımdaki oyuncuların, takım sahibi Robert Sarver aleyhindeki iddialar hakkında 'özel görüşmeler' yaptıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams ve takımdaki oyuncuların, takım sahibi Robert Sarver aleyhindeki iddialar hakkında 'özel görüşmeler' yaptıkları bildirildi.

Williams, Sarver'a yönelik ırkçılık ve kadın düşmanlığı iddialarının kamuoyuna açıklanmasının ardından kapılarını oyuncularına açık tuttuğunu söyledi:

"Gerekirse gelip benimle konuşmak için kapımın daima açık olduğunu biliyorlar ve biz de zaten öyle yaptık. Özel sohbetlerimiz oldu. Kazançlar ve kayıplara rağmen hiçbir şeyin kültürümüzü etkilemeyeceğini söyledik. Biz meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz. Bu, iddiaların farkında olmadığımız anlamına gelmiyor, ancak bu konunun ligin ilgileniyor olduğu ciddi bir iş olduğunun da farkındaydık."

ESPN'den Baxter Holmes, Sarver'ın 17 yıllık takım yöneticiliği süresinde kendisiyle etkileşime giren 70'den fazla eski ve mevcut Suns çalışanıyla görüştükten sonra çıkan iddiaları bildirmişti.


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